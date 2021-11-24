Бывший руководитель фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов вышел на свободу, утверждает «Матч ТВ» со ссылкой на друзей фаната. По словам его приятеля, его выпустили в понедельник и сейчас находится дома. Коршунов подал апелляцию на двухлетний запрет посещать спортивные соревнования.

Коршунов атаковал журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». Фанату не понравилось, что журналист снимал его на видео.

Ранее сообщалось, что Коршунов освобождён под залог в 1 миллион рублей. На суде он извинился перед Щеголевым. Суд оштрафовал Коршунова на 5 тысяч рублей и запретил ему посещать официальные спортивные соревнования в течение 2 лет. При этом следственные действия в его отношении не завершены.