Исполнительный комитет Олимпийского комитета России утвердил новый состав комиссии спортсменов, сообщает официальный сайт ОКР. В неё вошли 14 атлетов из 11 видов спорта.

В их числе — стрелок Алексей Алипов, бегун Юрий Борзаковский, фехтовальщица Софья Великая, волейболистка Екатерина Гамова, фигурист Джонатан Гурейро, яхтсменка Стефания Елфутина, конькобежка Лада Задонская, фигурист Фёдор Климов, художественная гимнастка Анастасия Максимова, пятиборец Андрей Моисеев, спортивная гимнастка Алия Мустафина, синхронстка Светлана Ромашина и пловчиха Анастасия Фесикова.

Также на заседании исполкома ОКР был принят ряд решений по подготовке российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.