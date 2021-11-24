«Спартак» победил «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1. Дубль в составе красно-белых оформил Александр Соболев уже в первые полчаса игры. Сперва он реализовал пенальти на 3-й минуте, а на 28-й воспользовался передачей Виктора Мозеса. «Наполи» смог забить единственный гол на 64-й минуте благодаря удару Элифа Элмаса.

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Селихов, Кауфрис, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес (Рассказов, 83), Игнатов (Ломовицкий, 72), Умяров, Литвинов, Промес (Ларссон, 90+2), Соболев.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Жуан, Лоботка (Рахмани, 78), Зелиньски, Мертенс, Лосано, Петанья, Элмас.

В первом круге «Спартак» также обыграл «Наполи» на выезде 3:2.

После пяти сыгранных матчей «Спартак» набрал 7 очков и возглавил таблицу группы C, обойдя неаполитанцев по очным встречам. На 1 очко меньше у «Легии», на 2 — у «Лестера». Польский и английский клуб проведут очный матч завтра.

Примечательно, что у «Наполи» в официальных матчах нынешнего сезона всего три поражения, из них два — от «Спартака». Ещё одно команда потерпела тремя днями ранее против «Интера» (2:3) в серии A. Возглавляет неаполитанцев бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.