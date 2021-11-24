Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-1988 Наталья Бестемьянова считает, что в будущем в фигурном катании будет поднят возрастной ценз.

«Предполагаю, что возрастной ценз в фигурном катании заставят поднять. Только в нашей стране так, — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат» со ссылкой на канал «Звезда». — Да, в Америке, Корее, Японии начали появляться девчонки, которые пробуют четверные и тройной аксель, но не в таком количестве и не так рано. А как соревноваться с нами тогда? Это будет именно тактическое соревнование — поднять возраст».

На данный момент в международных стартах среди взрослых могут принимать участие фигуристы от 15 лет. В женском одиночном катании в последние годы российские спортсменки регулярно одерживают победы, причем преимущественно в юном возрасте. Так перед стартом сезона в контрольных прокатах сборной России принимали участие шесть несовершеннолетних фигуристок, а старше 19 лет была лишь Елизавета Туктамышева.