Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что повлиял на решение Валерия Карпина сохранить пост наставника команды. В заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия под руководством Карпина уступила Хорватии (0:1) и не пробилась на турнир напрямую. После этого Карпин дал понять, что не уверен, останется ли он в команде.

«Мне кажется, Валерий тогда сказал на эмоциях: «Я подумаю». А когда уже прошло несколько дней, он действительно подумал, что сказал это зря, — приводит слова Романцева «Матч ТВ». — Поэтому я сказал ему: «Валера, отошел?» Он говорит: «Да». Говорю: «Ну тогда, значит, надо работать». Может быть, мой звонок убедил его».

Карпин возглавил сборную России этим летом после отставки Станислава Черчесова. Под его руководством команда выиграла пять матчей, по одному разу сыграла вничью и проиграла. Россияне заняли второе место в своей отборочной группе и в марте проведут стыковые матчи за место в финальной стадии ЧМ-2022. Жеребьёвка «стыков» пройдёт 26 ноября.

Валерий Карпин в качестве футболиста играл под руководством Романцева в «Спартаке» и сборной России. Когда Карпин возглавил «Спартак», Романцев был его консультантом.