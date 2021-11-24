Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал результат матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё» (1:1). Сине-бело-голубые пропустили первыми на 28-й минуте. На 52-й Артём Дзюба не реализовал пенальти, но в добавленное ко второму тайму время арбитр вновь назначил 11-метровый, который смог забить Ярослав Ракицкий.

«Мальмё» — это хорошая команда, как и все участники Лиги чемпионов, победители своих национальных лиг, — цитирует официальный сайт «Зенита» Малкома. — Думаю, хозяева провели добротный матч, но нам в первом тайме не хватило совсем чуть-чуть, чтобы открыть счет, потому что моментов у нас было много. Второй тайм мы провели лучше и едва не одержали победу, почти набрали три очка».

«Зенит» с четырьмя очками обеспечил себе третье место в группе и досрочно попал в 1/16 финала Лиги Европы. «Мальмё» ещё может догнать чемпионов России по очкам, но будет ниже по личным встречам — первый поединок в Петербурге завершился победой «Зенита» 4:0.