Александр Соболев в матче с "Лестером". Фото: ФК "Спартак"

Александр Соболев в матче с "Лестером". Фото: ФК "Спартак"

Россия в таблице коэффициентов УЕФА увеличила отрыв от Украины по итогам матчей еврокубков 24 ноября. В этот день «Спартак» одолел «Наполи» со счётом 2:1 в рамках Лиги Европы. Донецкий «Шахтёр» же уступил «Интеру» в Лиге чемпионов 0:2.

Таким образом, у России набралось 32,682 очка в зачёт коэффициентов, она занимает 10-е место. У идущей 11-й Украины — 31,400 балла. 7 баллов России принёс «Зенит» (3 очка + 4 бонуса), 5 — «Спартак», 3 — «Сочи», 2 — «Локомотив» и 0,5 — «Рубин».

Всего набрано 17,5 очка, коэффициент России в текущем сезоне составляет 3,5 балла (26-е место в сезоне).

От Шотландии, занимающей девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, Россию отделяет всего 0,018 балла.