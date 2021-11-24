Заслуженный тренер России Алексей Мишин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает «Матч ТВ». Чествование прославленного специалиста проходило в здании Министерства обороны РФ. Вручил ему награду министр обороны страны Сергей Шойгу.

В активе 80-летнего Мишина уже есть данный орден IV степени, который ему вручили в 2014 году.

В число известных учеников Мишина входят олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, серебрянный призёр Игр Михаил Коляда и многие другие. Мишин, несмотря на возраст, продолжает активую тренерскую деятельность.