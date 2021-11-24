«Спартак» второй раз обыграл «Наполи» в Лиге Европы. В Лиге чемпионов определились новые участники 1/8 финала. Стал известен арбитр матча ЦСКА – «Зенит». Самые интересные новости спорта 24 ноября – в дайджесте NVsport.

«Тампа» обыграла «Филадельфию». Сергачев отдал две голевые передачи

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился победой «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:0. Команда принимала «Филадельфию Фрайерз».

Гурьянов забил гол и помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев (4:1).

Назначены арбитры на матчи 16-го тура РПЛ. Карасев отработает на ЦСКА – «Зенит»

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Информация размещена на официальном сайте РФС. Сергей Карасев обслужит матч между ЦСКА и «Зенитом».

«Спартак» снова обыграл «Наполи» и возглавил группу Лиги Европы

«Спартак» победил «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

Итоги дня КХЛ: «Северсталь» всухую победила ЦСКА, в матче «Динамо» — «Трактор» заброшено 13 шайб

24 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игровой день завершился самым результативным матчем за сегодня. Московское «Динамо» в овертайме вырвало победу у «Трактора» со счётом 7:6.

Определились 10 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов, четыре из них — из Англии

По итогам матчей пятого тура группового турнира Лиги чемпионов определились 10 из 16 участников плей-офф турнира.