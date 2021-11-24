«Манчестер Сити» выиграл у «ПСЖ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1. Счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе на 50-й минуте. На 63-й Рахим Стерлинг забил ответный гол, а на 76-й Габриэл Жезус принёс «горожанам» победу.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провёл на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе A. «ПСЖ» с восемью очками остался вторым, но также пробился в 1/8 финала благодаря результату в параллельной игре.

В ней «Лейпциг» разгромил на выезде «Брюгге» 5:0. Первые четыре мяча были забиты в первом тайме: отличились Кристофер Нкунку (12-я минута), Эмиль Форсберг с пенальти (17-я), Андре Силва (26-я) и снова Форсберг (45+1).

Во втором тайме Нкунку также сделал дубль (90+3).

«Лейпциг» и «Брюгге сравнялись по очкам, но немецкий клуб стоит выше благодаря преимуществу в личных встречах. В заключительном туре ему нужно набрать не меньше очков в игре с «Ман Сити», чем «Брюгге» — с «ПСЖ», чтобы пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.