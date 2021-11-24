«Спортинг» обыграл «Боруссию» из Дортмунда в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. В первом тайме лиссабонцы повели благодаря дублю Педру Гонсалвеша (30-я и 39-я минуты). На 81-й Педру Гонсалвеш пытался сделать хет-трик, но не реализовал пенальти. Однако на добивании Педро Порро всё же сделал счёт 3:0. В добавленное ко второму тайму время дортмундцы всё же отыграли один мяч — отличился Доньел Мален, но этого оказалось недостаточно.

«Спортинг» набрал 9 очков и оторвался от «Боруссии» на три балла за тур до конца розыгрыша группового этапа. Лиссабонцы обеспечили себе второе место в группе благодаря преимуществу в личных встречах (первая игра — 1:0 в пользу Дортмунда).

Первым в группе С досрочно стал «Аякс», одержавший пять побед в пяти играх. «Бешикташ» с нулём очков досрочно стал последним.