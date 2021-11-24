«Шериф» уступил «Реалу» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов — 0:3. Голы у мадридцев провели Давид Алаба (30-я минута), Тони Кроос (45+1) и Карим Бензема (55).

«Реал» набрал 12 очков и возглавил таблицу группы D. На 2 очка меньше у «Интера», который ранее одолел «Шахтёр» 2:0. «Шериф» с шестью очками остался третьим и лишился шансов на выход в плей-офф.

При этом дебютанты группового турнира из Молдавии обеспечили себе евровесну: «Шахтёр» с одним очком останется последним в группе, «Шериф» пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что «Шериф» по ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов сотворил несколько сенсаций: в квалификации прошёл загребское «Динамо», а в группе обыграл дома «Шахтёр» 2:0 и на выезде «Реал» 2:1.