По итогам матчей пятого тура группового турнира Лиги чемпионов определились 10 из 16 участников плей-офф турнира. Четыре из них представляют Англию, причём три досрочно обеспечили себе первые места в группах. Два клуба из вышедших играют в Италии, по одному — во Франции, Нидерландах, Германии и Испании.

Группа A. «Манчестер Сити» набрал 12 очков и обеспечил себе первое место. «ПСЖ» с восемью очками досрочно стал вторым.

Группа B. «Ливерпуль» выиграл пять матчей из пяти с разницей мячей 15-5 и досрочно стал победителем группы.

Группа C. «Аякс» также прошёл пять туров без потерь (разница мячей — 16-3) и также досрочно выиграл группу.

Группа D. «Реал» набрал 12 очков, «Интер» — 10. Оба клуба стали недосягаемыми для главной сенсации нынешнего розыгрыша турнира — «Шерифа» (6 очков). Кто займёт в группе первое место, станет известно после шестого тура.

Группа E. «Бавария» выиграла пять матчей из пяти (19-3 по мячам, абсолютно лучший результат в нынешнем розыгрыше) и также стала первой в группе до окончания розыгрыша группового этапа.

Группа F. «Манчестер Юнайтед» стал первым с 10 очками. Его может ещё догнать «Вильярреал», но будет ниже по очным встречам.

Группа H. «Челси» и «Ювентус» набрали по 12 очков и стали недосягаемыми для «Зенита» (4 очка) и «Мальмё» (1 очко).

Также на данный момент известны три команды, которые точно станут в своих группах третьими: «Боруссия» Дортмунд (группа C, 6 очков), «Шериф» (группа D, 6 очков), «Зенит» (группа H, 4 очка).

Еще четыре клуба лишились шансов на евровесну, причём два из них представляют Украину: «Бешикташ» (группа C, 0 очков), «Шахтёр» (группа D, 1 очко), «Динамо» Киев (группа E, 1 очко), «Мальмё» (группа H, 1 очко).

Игры шестого тура Лиги чемпионов пройдут 7-8 декабря.