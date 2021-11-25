«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс» на своем льду. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:3.

В составе «Кэпиталз» забивали Ник Дауд, Джон Карлсон, Майкл Сгарбосса, Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Дмитрий Орлов. За «Монреаль» шайбы забрасывали Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехтонен.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик. 36-летний нападающий заработал коэффициент полезности «+2». Овечкин набрал 33 (1+18) очков в 20 матчах текущего сезона.

Ворота «Кэпиталз» в матче защищал Илья Самсонов. Он отразил 25 из 28 бросков. Голкипер «Монреаля» Джейк Аллен забросил отбил 28 из 34 шайб.

«Вашингтон» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.