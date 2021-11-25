Форвард «Шерифа» Адама Траоре был заменен в матче с «Реалом» (0:3). Он резко почувствовал себя плохо во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, футболист неожиданно схватился за грудь и упал на газон. Он не смог самостоятельно подняться и лежал несколько секунд. Инцидент произошел около боковой линии, медики смогли срочно оказать помощь Траоре. Врачи помогли футболисту покинуть поле и дойти до раздевалки. Пока причины этого эпизода неясны.

«Шериф» уступил «Реалу» на своем поле вчера, 24 ноября. Команда из Тирасполя после пяти туров набрала 6 очков и гарантировала себе выступление в Лиге Европы. «Реал Мадрид» идет на первом месте в квартете. В активе команды из Испании 12 очков в 5 матчах. На втором месте идет «Интер» (10 очков). «Шахтер» замыкает турнирную таблицу (1 очко).