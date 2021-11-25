Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, когда вернется на поле после повреждения. Футболист травмировался в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

Ранее появилась информация о том, что на возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. Зобнин только недавно оправился от предыдущей травмы. Он начал играть в октябре 2021 года.

«Самочувствие? Скоро уже вернусь. Две недели? Нет, быстрее. Буду ли готов к матчу с «Уфой»? Посмотрим», – заявил Зобнин Sport24.

Встреча между «Уфой» и «Спартаком» пройдет 29 ноября. «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице после 15-ти туров. В активе команды 19 очков.

В текущем сезоне чемпионата России Роман Зобнин сыграл в трех матчах и не отметился результативными действиями.