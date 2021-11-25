Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном разряде и один из ведущих шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин назвал свою любимую пару в проекте.

«Поддержите мою любимую пару Татьяна Тотьмянина / Иван Колесников на «Ледниковом периоде», – написал Ягудин в своем Instagram.

Ведущий шоу предложил подписчикам проголосовать за дуэт.

Татьяна Тотьмянина – жена Алексея Ягудина. Она стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира в дуэте с Максимом Марининым.

Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

В субботу, 27 ноября, выйдет девятый выпуск шоу «Ледниковый период» на Первом канале.