«Флорида Пантерз» принимала на своем льду «Филадельфию Флайерз». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счетом 2:1. «Флорида» побеждает в четвертой встрече подряд.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал одним из героев этой игры. Он отразил 21 броска из 33, нанесенных по его воротам. Для вратаря этот матч стал 10-м победным в сезоне. Сергей не проиграл ни одной игры в основное время.

Бобровский – единственный основной голкипер с нулем поражений в основное время в текущем сезоне. Он принял участие в 12-ти матчах и пропустил 22 шайбы.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 31 очков в 19 матчах. Отрыв «Пантерз» от «Каролины Харрикейнз» составляет два балла.