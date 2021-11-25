Сегодня, 25 ноября, в шведской Идре стартует первый этап Кубка IBU по биатлону. Мужчины и женщины пробегут спринтерские гонки.

Первыми на старт выйдут девушки. Они пробегут спринт 7,5 километров. Начало – в 12:30 по московскому времени.

Сборную России на соревнованиях представляют Евгения Буртасова, Наталия Гербулова, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Анастасия Гореева и Екатерина Носкова. Всего на старт выйдут 117 спортсменок.

Мужчины выйдут на старт в 16:00 по московскому времени. Под восьмым номером стартует чемпион мира и Европы Антон Бабиков. Также гонку пробегут Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Александр Поварцинын и Никита Поршнев.

Под 13-м стартовым номером начнет гонку Тимофей Лапшин – бывший биатлонист сборной России. Сейчас он выступает за Южную Корею.