Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России произвели около 85 миллионов комплектов вакцин линейки «Спутник». Об этом сообщает РИА Новости.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») – первый зарегистрированный в мире препарат для профилактики коронавируса. Его разработкой занимается центр имени Гамалеи. Препарат создан на основе аденовирусного вектора с встроенным в него фрагментом генетического материала коронавируса SARS-CoV-2.

«Спутник V» – это двухкомпонентная вакцина, которая предназначена для первичной иммунизации. Для ревакцинации предусмотрен «Спутник Лайт», для подростков – «Спутник М». На данный момент проходят клинические испытания назальной формы вакцины.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщает, что вакцинация является самым надежным способом защиты от инфекции.