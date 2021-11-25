Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ситуацию, которая сложилась со сборной России по конькобежному спорту. Спортсмены не могут вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем в разрешением на въезд в страну. Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря.

Российских конькобежцев не пускают в США из-за того, что они привиты «Спутником V». Эта вакцина от коронавируса не признана в Штатах. Ранее эта проблема решалась организационным комитетом. Спортсменов пускали в страну в качестве исключения.

«Самое страшное — все спортсмены уже привились и поставить другую вакцину просто не могут, это элементарно небезопасно для здоровья. Спортсменов заставляют нанести вред себе перед Олимпиадой!» – заявила Журова.

Олимпийская чемпионка добавила, что МОК должен защищать здоровье спортсменов.