Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов дал комментарии по видео со стрельбой в Москве, которое он опубликовал в своем Instagram.

«Что там такого? Я не стрелял, ко мне какие претензии? Люди веселились, приезжали. Праздник, наверное, был. Гуляли в компании с друзьями», – заявил Магомедов «РЕН ТВ».

Магомедов добавил, что он даже не находился за рулем. Боец удивлен тем, что удивлен реакцией СМИ на выложенное видео.

Это не первый подобный случай с участием Магомедова за последнее время. В сентябре он попал в скандал из-за публикации видео, на котором он избил своего сослуживца в то время, когда находился в армии. Тогда он избежал наказания, заявив, что проводил спарринг для поднятия боевого духа.