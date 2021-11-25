Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, сейчас представляющий Швейцарию, рассказал о проблемах со здоровьем. Лыжник заболел опоясывающим лишаем.

«В жизни не всегда все происходит, как хотелось бы. Уже как три недели страдаю опоясывающим лишаем, тяжелая штука, никому не желаю, возможно, это реакция организма на повторную прививку от ковида», – заявил Черноусов на своей странице в Instagram.

Лыжник добавил, что начало сезона уже близко, но он не может тренироваться в полную силу. Черноусов заявил, что делает все, что сейчас может, для поддержания формы. Илья пожелал всем крепкого здоровья.

Илья Черноусов – бронзовый призер ОИ-2014 в лыжном марафоне, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в скиатлоне.