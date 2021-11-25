Двукратная чемпионка Европы и зимней Универсиады Евгения Буртасова (Павлова) примет участие в первой гонке Кубка IBU биатлонного сезона-2021/2022. Старт на соревнованиях в шведской Идре будет дан в 12:30 по московскому времени.

Сборную России в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами представляют Евгения Буртасова (Павлова), которая выйдет на старт под четвертым номером, Наталия Гербулова (30-й стартовый номер). Анастасия Шевченко (40-й), Тамара Дербушева (42-й), Анастасия Гореева (58-й) и Екатерина Носкова (99-й).

Всего на старт выйдут 117 спортсменок.

Также сегодня состоится аналогичная гонка у мужчин. Она пробегут 10 км. Биатлонисты выйдут на старт в 16:00 по московскому времени.