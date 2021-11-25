Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде Фото: инфографика NVsport

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде Фото: инфографика NVsport

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде. Он начнется 27 ноября.

В первый день соревнований пройдут две индивидуальные гонки с четырьмя огневыми рубежами. В 13:45 по московскому времени на старт выйдут женщины.

В 17:00 по мск будет дан старт индивидуальной гонки у мужчин.

Во второй соревновательный день биатлонисты примут участие в спринте с двумя огневыми рубежами.

В 13:00 по московскому времени на старт выйдут женщины.

В 15:45 по мск начнут гонку мужчины.

Женскую команду на первом этапе Кубка мира представят Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

В соревнованиях мужчин сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Еливеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.