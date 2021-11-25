Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке Фото: Инфорграфика NVsport

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке Фото: Инфорграфика NVsport

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке начинается 26 ноября. Спортсмены примут участие в трех гонках.

В первый день соревнований пройдут спринты классическим стилем. Начало – в 11:40 по московскому времени. Финалы в этом виде запланированы на 14:30 по мск.

27 ноября лыжники пробегут индивидуальные гонки классическим стилем.

Мужчины выйдут на старт в 12:15 по мск. Они преодолеют дистанцию в 15 км.

Женщины стартуют в 15:30 по мск. Они пробегут 10 км.

В заключительный день первого этапа Кубка мира пройдут гонки преследования на 10 км свободным стилем.

Женщины стартуют в 12:20, мужчины – в 14:30.

Текущий сезон – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.