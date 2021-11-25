На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи сегодня, 25 ноября, состоялась жеребьёвка в короткой программе женщин.

Фигуристки выйдут на лёд дворца спорта «Айсберг» завтра, 26 ноября, в 19:25 по московскому времени.

В первой разминке выступят фигуристки из шести разных стран. Откроет соревнования одиночниц японка Рино Мацуке, затем программы покажут канадка Мэдлин Скизас и представительница Австрии Ольга Микутина. Далее старт возьмёт белорусская спортсменка Виктория Сафонова, после неё выступят американка Мэрайя Белл и эстонка Эва-Лотта Киибус.

Во второй разминке оказались три представительницы России. Её откроет бельгийка Луна Хендрикс, после которой выступят польская фигуристка Екатерина Куракова и россиянка Майя Хромых (9-й стартовый номер). Затем на лед выйдет Камила Валиева (10-й стартовый номер), ее сменит Екатерина Рябова из Азербайджана, а закрывать соревновательный день будет Елизавета Туктамышева (12-й стартовый номер).