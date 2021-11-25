Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, объяснила свои слова про пару Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Ранее женщина написала в Instagram, что Дэвис и Смолкин точно поедут на Олимпиаду в Пекине и выступят в командных соревнованиях.

«Извиняются обычно если кого-то обидели» В моем комментарии не было осуждения касаемо внешности спортсменов, таке в моем комментарии отсутствовала критика в адрес судейской бригады соревнований», – написала Наталья Скопцова.

Мама фигуристки добавила, что она открыта для разговора и относится к критике с пониманием.

Наталья Скопцова заявила, что ее дочь любит фигурное катание и продолжит им заниматься, несмотря на критику со стороны хэйтеров.