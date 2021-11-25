Российские фигуристы-одиночники Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк узнали свои порядковые номера в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Соревнования стартуют завтра, 26 ноября, в 13:30 по московскому времени.

Первую разминку откроет Ника Егадзе из Грузии, после него на лед выйдет канадец Роман Садовский. Третьим на лед выйдет японец Кейдзи Танака, а следом выступит австралиец Брендан Керри. Под пятым стартовым номером будет кататься Марк Кондратюк из России, закроет разминку японец Кадзуки Томоно.

Во второй разминке первым выступит чех Михал Бржезина, после него будет кататься американец Камден Пулкинен. Под 8-м стартовым номером на лед выйдет россиянин Евгений Семененко, под 9-м — Михаил Коляда. Закрывать соревнования мужчин будут грузин Морис Квителашвили и итальянец Маттео Риццо.