Стал известен порядок выступления спортивных пар в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России.

В общей сложности, на турнир заявлены 8 пар. Короткая программа пройдёт завтра, 26 ноября, начало — в 18:00 по московскому времени.

Первыми в первой разминке выступят россияне Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. После них на лёд выйдут американцы Одри Лу/Миша Митрофанов, венгры Юлия Щетинина/Марк Мадьяр, а также ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (4-й стартовый номер).

Во второй разминке первыми выступят австрийцы Мириам Циглер/Зеверин Кифер, затем на лёд выйдут итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, после чего старт возьмут канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Закрывать разминку будут чемпионы мира из России Анастасия Мишина/Александр Галлямов.