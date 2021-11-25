Петербургский СКА сыграет с «Ак Барсом» на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

В сезоне-2021/2022 команды еще не встречались друг с другом.

«Ак Барс» выиграл пять матчей подряд в КХЛ. Казанцы обыграли «Автомобилист», «Спартак», «Торпедо», и дважды – рижское «Динамо».

СКА, наоборот, прервал черную полосу из шести поражений подряд. Подопечные Валерия Брагина разгромили нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 8:2.

Хоккеисты из Санкт-Петербурга занимают четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Ак Барс» идет на третьем месте Востока.