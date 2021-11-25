На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи определили стартовый порядок выступлений в ритм-танце. Турнир стартует завтра, 26 ноября, на льду дворца «Айсберг».

Начало выступлений танцоров назначено на 15:30 по московскому времени, в заявке значатся 8 танцевальных дуэтов.

Первую разминку откроет российская пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Сразу после них на лёд выйдут другие россияне — Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Также в этой разминке выступят литовские фигуристы Элиссон Рид/Саулюс Амбрулевичус, а также американцы Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер.

Вторую разминку откроют испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, затем выступят канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Закрывать выступления будут чемпионы мира из России Виктория Синицина и Никита Кацалапов.