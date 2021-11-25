Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах пятого тура группового этапа Лиги Европы. В одном из матчей «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

Кобелев поздравил красно-белых с победой над сильным итальянским клубом. Он отметил, что это случилось во второй раз за групповой этап Лиги Европы. Экс-тренер «Динамо» отметил, что «Спартак» стал лидером своей группы.

«Мы видели Мозеса против «Наполи» и Клаудиньо против «Мальме». Небо и земля. Один просто провалил матч, а второй провел игру на весьма высоком уровне», – заявил Кобелев.

Специалист отметил высокий уровень игры голкипера «Спартака» Александра Селихова. Он призвал не захваливать вратаря и воспринимать такие вещи спокойней. У всех бывают взлеты и падения.