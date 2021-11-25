На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи сегодня, 26 ноября, состоится выступление девушек с короткими программами.

Начало выступлений на арене ледового дворца «Айсберг» назначено на 19:25 по московскому времени.

Все российские фигуристки попали во вторую по счету разминку. 9-й стартовый номер достался ученице Этери Тутберидзе Майе Хромых, 10-й — Камиле Валиевой, её напарнице по группе. Под 12-м стартовым номером закрывать соревнования будет Елизавета Туктамышева из группы Алексея Мишина. Всего в турнире одиночниц принимают участие 12 фигуристок.

Выход Хромых на лед запланирован на 20:30 по московскому времени, Валиева появится в 20:37 по мск, а Туктамышева откатает свою программу в 20:49 по мск.