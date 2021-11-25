Российские и украинские футбольные клубы накануне участвовали в еврокубковых матчах. Итогом стал усиленный отрыв России от Украины — страны борются за 10-ю строку в таблице коэффициентов УЕФА.

24 ноября донецкий «Шахтер» проиграл миланскому «Интеру» со счетом 0:2 в групповом этапе Лиги чемпионов, в то время как московский «Спартак» вырвался вперед в матче Лиги Европы, обыграв итальянский клуб «Наполи» — встреча завершилась со счетом 2:1. Такой расклад событий добавил России два зачетных очка и 0,4 балла в рейтинге УЕФА.

В данный момент Украина и РФ ведут активную борьбу за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, и отставание украинских команд от российских еще больше увеличилось. Сейчас, после завершения последних пяти сезонов, Россия имеет 32,682 балла, в то время как у украинских клубов — 31,4 балла.

На 9-й строке в таблице располагается Шотландия, заработавшая 32,7 балла. Но впереди у шотландских клубов «Селтик» и «Рейнджерс» выступление в Лиге Европы 25 ноября.

Также сегодня пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором «Локомотив» выступит против итальянского клуба «Лацио». За победу команды начнут бороться в 20:45 (по мск) на стадионе «РЖД Арена» («Локомотив») в Москве.

Кстати, российским клубам важно помнить об одном новшестве, которое было введено в нынешнем сезоне. Теперь бонусы начисляются за места, которые были заняты по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций.

Тот, кто сможет одержать победу в группе, получит в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно. Второму месту достанется по два и одному очку. Такой расклад для «Спартака» и «Локомотива» может стать серьезным стимулом.