На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи сегодня, 26 ноября, состоится выступление мужчин-одиночников с короткими программами. Турнир принимает ледовый дворец «Айсберг».

Начало выступлений фигуристов назначено на 13:30 по московскому времени.

От России на этом этапе выступают трое фигуристов — это Михаил Коляда и Евгений Семененко из группы Алексея Мишина, а также Марк Кондратюк из группы Светланы Соколовской.

В первую разминку попал Марк Кондратюк, ему достался 5-й стартовый номер, он выйдет на лёд в 14:02 по московскому времени.

Во вторую разминку попали Михаил Коляда и Евгений Семененко. Семененко получил 9-й стартовый номер, Коляда — 10-й, они появятся на катке в 14:35 и 14:42 по московскому времени соответственно.