Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 25 ноября, в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Игра состоится на арене «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в Афинах, начало матча назначено на 22:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

В прошлом розыгрыше Евролиги «Зенит» сумел дважды обыграть «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги — игра в Петербурге завершилась со счётом 112:83, игра в Афинах — со счётом 89:77 в пользу команды Хави Паскуаля.

В текущем розыгрыше «Зенит» в последних пяти турах не потерпел ни одного поражения, поочерёдно обыграв «Басконию», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос», «Альбу» и «Олимпию Милан». У «Панатинаикоса», наоборот, пять поражений подряд — от АСВЕЛа, «Црвены Звезды», УНИКСа, «Жальгириса» и «Баварии».