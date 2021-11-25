Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе тренера «Авангарда» Боба Хартли с молодыми хоккеистами.

Кожевников заявил, что за три с лишним года канадец подготовил для сборной России одного-двух хоккеистов. На последнем первенстве мира за национальную команду выступал только Толчинский.

«Мичков и Мирошниченко шли в юниорских сборных едва ли не на равных, но посмотрите: сегодня первый – звезда КХЛ, а второй деградирует в ВХЛ», – заявил Кожевников Russia-Hockey.

Экс-хоккеист добавил, что тренерский штаб «Авангарда» должен давать шанс не только Мирошниченко, но и другим молодым хоккеистам. Вместо этого, по словам Кожевникова, Хартли выпускает на лед Корбэна Найта.

«Авангард» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.