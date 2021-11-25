Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых упала с трёх прыжков на прогоне произвольной программы перед стартом этапа Гран-при России в Сочи.

Завтра, 26 ноября, стартуют соревнования на ледовой арене дворца «Айсберг».

Сегодня, 25 ноября, девушки проводили первые официальные тренировки.

В самом начале прогона Хромых прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, но со второго упала. Затем Хромых прыгнула тройной риттбергер. Во второй половине программы Хромых допустила падение с тройного лутца и с тройного флипа, но сделала еще один ойлерный каскад.

В короткой программе Майя Хромых получила 9-й стартовый номер, она будет выступать во второй по счету, сильнейшей разминке.