Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева откатала макет короткой программы на официальной тренировке перед стартом этапа Гран-при России в Сочи.

Вне прогона программы Туктамышева несколько раз чисто приземляла тройной аксель. В самом прогоне фигуристка пропустила этот прыжок, а также пропустила заявленный каскад из тройного лутца и тройного тулупа, просто обозначив его на льду.

В концовке программы фигуристка сделала тройной флип, после чего перешла на дорожку шагов.

Напомним, завтра, 26 ноября, Елизавета Туктамышева выйдет на короткую программу на этапе Гран-при России под последним, 12-м стартовым номером. Её появление на льду дворца «Айсберг» ожидается в 20:49 по московскому времени.