Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева допустила падение с двух прыжков ультра-си при прогоне произвольной программы «Болеро» на официальной тренировке Гран-при России.

В начале программы Валиева упала с четверного сальхова, затем фигуристка зашла на тройной аксель и упала с него. После этого Валиева приземлила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, тройной риттбергер и сделала перерыв, пропустив дорожку и вращения. Во второй половине программы Камила сделала каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, каскад тройной флип — тройной тулуп, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Вне прогона фигуристка несколько раз справлялась с тройным акселем, но падала с четверного сальхова.