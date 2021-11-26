Лыжный Кубок мира сезона – 2021/2022 открывается спринтерской гонкой в финской Руке. Гонка состоится 26 ноября.
Гонку в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Начало квалификации – в 12:00 по московскому времени. Спортсменки пробегут дистанцию с раздельного старта. Лучшие из них попадут в финал.
Лучшие спортсмены выйдут в финальную часть соревнований. Она начнется в 14:30 по московскому времени.
На старт выйдет 7 представительниц сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Лилия Васильева, Ольга Кучерюк, Христина Мацокина, и Анастасия Фалеева.
В прошлом году победу в спринте на первом этапе Кубка мира весь пьедестал заняли представительницы сборной Швеции. Победу одержала Линн Сван из Швеции, второе место заняла ее соотечественница Майя Дальквист, тройку призеров замкнула Йонна Сундлинг.
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