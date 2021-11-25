На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в российском Сочи сегодня, 26 ноября, состоится выступления спортивных пар с короткими программами. Соревнования проходят на арене ледового дворца «Айсберг».

Начало соревнований спортивных пар назначено на 18:00 по московскому времени.

От России на этом турнире выступают три спортивных пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Первую разминку будут открывать Кадырова/Бальченко, Павлюченко/Ходыкин выступят под 4-м номером. Мишина/Галлямов попали во вторую разминку и будут выступать под последним, 8-м стартовым номером.

На предыдущем своём этапе Гран-при Мишина/Галлямов одержали победу, а Павлюченко/Ходыкин взяли серебро.