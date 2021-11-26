В финском городе Рука стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. 26 ноября спортсмены примут участие в спринтерских гонках классическим стилем.

Квалификационные забеги начнутся в 12:00 по московскому времени. Лучшие лыжники по их итогам попадут в финальную часть соревнований.

Финалы начнутся в 14:30 по московскому времени.

Сборную России на соревнованиях в Руке представят девять российских спортсменов. На старт выйдут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Сергей Ардашев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Денис Филимонов.

27 ноября лыжники примут участие в индивидуальных гонках классическим стилем, а 28 числа пробегут гонки предследования.