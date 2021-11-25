На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в России сегодня, 26 ноября, состоятся выступления танцевальных пар с ритм-танцами.

Турнир принимает ледовый дворец «Айсберг» в Сочи.

От России в этом турнире принимают участие три дуэта: чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Для Синициной/Кацалапова это второй в сезоне этап Гран-при, для двух других — первый.

Первую разминку откроет российская пара Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Сразу после них на лёд выйдут другие россияне — Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Во второй разминке будут выступать Виктория Синицина/Никита Кацалапов, им достался 8-й, последний стартовый номер.