Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов заключить контракт с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Напомним, появилась информация о том, что итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 30-летним россиянином.

«Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Если возможность приобрести его будет, мы никогда не откажемся», – заявил Иванов «Спорту день за днем».

Президент «Урала» отказался отвечать, сыграется ли Кокорин с Бикфалви. За взаимодействие игроков отвечает главный тренер. Иванов не вмешивается в этот процесс.

Григорий Иванов заявил, что «Урал» не потянет уровень зарплаты Кокорина в «Зените». Клуб из Екатеринбурга готов предложить Александру хороший контракт, но на меньшую сумму, чем сейчас получает форвард в «Фиорентине».