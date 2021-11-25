Российский врач, известный телеведущий Александр Мясников рассказал о продукте, который повышает уровень «плохого» холестерина у человека.

В эфире телеканала «Россия-1» Мясников сказал, что этим продуктом является пальмовое масло, но несмотря на его вред, ингредиент продолжают добавлять в большое количество продуктов.

По словам Мясникова, пальмовое масло часто применяют в приготовлении выпечки, кондитерских изделий, причем это не чистое пальмовое масло, а специально подготовленное для хлебобулочных и прочих изделий в пищевом производстве.

«Это заканчивается образованием так называемых трансжиров, которые повышают уровень именно «плохого» холестерина», — отметил врач.

Отметим, также в программе Мясников призвал людей с осторожностью употреблять в пищу продукты, где содержится пальмовое масло.