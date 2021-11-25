Известный футбольный специалист Сергей Ломакин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Он побеседовал с корреспондентом «Петербургского дневника».

Ломакин считает, что «Зенит» должен исправиться перед болельщиками за матч с «Мальме» в Лиге чемпионов. Эксперт вспомнил победы питерской команды в матче со «Спартаком» и «Динамо» после поражения от «Ювентуса». Он считает, что московские команды – сильный раздражитель для «Зенита». Проблем с настроем у подопечных Сергея Семака не будет.

Сергей Ломакин заявил, что состав «Зенита» сейчас близок к оптимальному. Встречу с армейцами пропустит только Станислав Крицюк, под вопросом участие в матче Сердара Азмуна. Зато могут сыграть Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Они восстановились от травм.

Матч ЦСКА – «Зенит» состоится 28 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.