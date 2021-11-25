Агент футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев отреагировал на сообщения итальянской прессы о том, что его клиент получил предложение от петербургского «Зенита», а также интересен клубам Серии А.

Слова Шпинева цитирует портал РИА Новости.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Я слухи не комментирую. Все, что связано с Алексеем, что пишут о нем СМИ, я никак прокомментировать не могу», — отметил Шпинев.

Напомним, Алексей Миранчук в этом сезоне редко выходит на поле в составе «Аталанты», последний раз это было в конце октября. В общей сложности Миранчук в этом сезоне сыграл 6 раз в чемпионате Италии и два раза выходил на матчи Лиги чемпионов. На счету Миранчука — всего одна результативная передача.