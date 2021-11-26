Мужская сборная России по баскетболу сегодня, 26 ноября, сыграет против команды Италии в матче отборочного турнира на ЧМ-2023.

Игра состоится на арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени. Этот матч станет стартовым для команд в этом отборочном цикле.

Отметим, в группу Н сборная России попала вместе с командами Италии, Нидерландов и Исландии. После первого отборочного этапа три лучших команды группы объединятся в новую группу из шести команд, куда также войдут топ-3 команды группы G — там играют Испания, Украина, Северная Македония и Грузия.

В общей сложности 12 команд получат путевки на чемпионат мира: по три лучших сборных из каждой шестерки на втором групповом этапе.